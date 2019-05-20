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В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Зеленского

В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Зеленского
12:48 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Владимир Путин поздравит Владимира Зеленского только с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Президент России Владимир Путин поздравит президента Украины Владимира Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если это произойдет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, сообщает ТАСС.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал он.

Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти "первые успехи".

Зеленский принял присягу в Верховной Раде

"Но первые успехи (в восстановлении отношений Москвы и Киева – ред.) будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - сказал он.

Песков также добавил, что в ближайшее время в повестке дня Путина нет никаких контактов с Зеленским.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.

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Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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