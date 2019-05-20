Зеленский принял присягу в Верховной Раде (Фото и видео)

Новости Украины: Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде принимает присягу на верность украинскому народу.

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, чтобы принять участие в торжественном заседании для принятия присяги на верность украинскому народу.

После исполнения Государственного Гимна председатель Центральной избирательной комиссии должен объявить результаты выборов Президента Украины, после чего к трибуне должен выйти глава Конституционного суда Украины для приведения новоизбранного Президента к присяге.

Согласно процедуре, новоизбранный Президент, положив руку на Конституцию Украины, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе КСУ.

Согласно Регламенту, председатель ЦИК вручает новоизбранному Президенту Украины удостоверение Президента Украины, а глава КСУ - официальные символы власти Президента Украины.

Процедурой предусмотрено обращение Президента к украинскому народу с трибуны Верховной Рады. В день этого торжественного заседания Верховная Рада не рассматривает другие вопросы. Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 года, за него проголосовали 73,22% избирателей.