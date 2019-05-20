Зеленский сказал, как к нему обращаться: Пожалуйста, говорите просто - Владимир

Новости Украины: Новоизбранный президент Владимир Зеленский, который сегодня принял присягу на служение народу, попросил украинцев называть его просто по имени.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему по имени. Об этом он написал в своем Twitter.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - обратился он, отвечая на выкрики его поклонников..

Как сообщалось, в Верховной Раде 20 мая состоялось торжественное заседание по случаю инаугурации Президента Владимира Зеленского.

Он был приведен к присяге на торжественном заседании ВР. Новому президенту присягнули командующие всех родов войск Вооруженных сил Украины и главы силовых ведомств.

В своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении выборов через два месяца. До этого президент призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Зеленский также призвал Кабмин уйти в отставку.