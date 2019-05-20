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Кальюлайд на встрече с Зеленским заверила, что Эстония продолжит быть другом Украины

Кальюлайд на встрече с Зеленским заверила, что Эстония продолжит быть другом Украины
19:14 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины поблагодарил президента Эстонии за теплые поздравления по случаю его вступления в должность.

Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в сфере информационных технологий и укреплении киберзащиты.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибыла на инаугурацию новоизбранного президента.

Он также выразил благодарность за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины, ведь она была первым лидером иностранного государства, который посетил линию разграничения на востоке Украины.

Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

"Спасибо вам за поддержку Украины в Евросоюзе", - сказал глава государства.

Президент отметил лидерство Эстонии во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве с этой страной в сфере IТ и укреплении киберзащиты.

Участники встречи отметили важность активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией.

Зеленский рассказал президенту Грузии о главных вызовах для Украины

Президент Украины также подчеркнул, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

"Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны", - заявил Зеленский.

В свою очередь Кальюлайд подчеркнула, что Эстония продолжит быть другом Украины.

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Эстония, Владимир Зеленский, Керсти Кальюлайд.
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