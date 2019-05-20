Геращенко поделилась впечатлениями от инаугурации Зеленского

Новости Украины: Вице-спикер Рады говорит, что разгон парламента не конституционный.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Говоря о своих впечатлениях от инаугурации она написала "выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)".

В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду.