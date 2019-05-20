Вице-президент Еврокомиссии назвал условие предоставления финпомощи Украине

Новости Бизнеса: В ЕС назвали условие для дополнительной финпомощи Украине.

Европейский Союз готов предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине в случае успешного продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом, сообщил в ходе брифинга вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

"У нового президента очень быстрый старт - уже на этой неделе в Киев прибывает миссия МВФ и ЕС. Мы верим, что эти переговоры будут успешными, будет программа МВФ и соответственно Европейский Союз сможет предоставить Украине помощь в рамках макрофинансовой поддержки, которая является очень важной для финансовой стабильности Украины", - сказал Шефчович.

Также он отметил, что планирует сегодня обсудить с президентом Владимиром Зеленским обязательства Украины перед международными партнерами по реализации реформ.

Как сообщалось ранее, миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев для очередного пересмотра действующей программы во вторник, 21 мая.

Как известно, совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, в рамках которой наша страна получила 1,4 миллиарда долларов. Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда долларов ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Срок программы истекает в феврале 2020 года.

К приезду очередной миссии МВФ в мае парламенту нужно принять закон о "сплите" (разделении функций по регулированию рынков финуслуг), а правительству – завершить разделение Государственной фискальной службы. Также предметом переговоров будет повышение цен на газ для населения на 15%.

Согласно меморандуму с МВФ, Украина обязалась повысить цены с 1 мая, однако с учетом снижения цен на газ на европейском рынке Кабинет министров принял решение снизить цены. Кроме того, эксперты допускают негативное влияние на продолжение сотрудничества с МВФ отмены Конституционным судом Украины ответственности за незаконное обогащение и ряда судебных решений об отмене национализации "ПриватБанка", что было предусмотрено предыдущей программой с МВФ.