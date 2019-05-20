Олег Устенко: Внешние рынки займов дорогие для нас

Новости Бизнеса: Украина может продержаться пока без очередного транша от Международного валютного фонда.

Так считают в команде Президента Украины Владимира Зеленского. По словам его советника Олега Устенка, пока страна имеет финансовую "подушку безопасности" в размере более 20 миллиардов долларов золотовалютных резервов и резервы Единого казначейского счета.

"Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас - придется платить около 10% годовых", - объяснил свою позицию Устенко. Но и без поддержки МВФ в будущем стране не обойтись, подчеркнул он. Ведь если не сотрудничать с Международным валютным фондом, Украина не сможет получить финансирование от ЕС и Всемирного банка.

"Как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей", - добавил Олег Устенко. По словам советника по макроэкономической политике, Украина ближайшее время сможет удержаться в рамках макрофинансовой стабильности, но сотрудничество с МВФ прерывать нет необходимости.

Напомним, Олег Устенко является исполнительным директором Международного фонда Блейзера. В его обязанности входят экономические и финансовые исследования в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Консультирует правительства стран СНГ, в том числе Украины по вопросам экономической политики.

Ранее в одном из интервью он заявлял, что Украина имеет шанс для "экономического рывка" в случае смены власти. В таком случае у страны появляется также шанс привлечь больше инвесторов, развить IT-сектор и не зависеть от мировых цен на сырье.