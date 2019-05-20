Германия выделяет 82 миллиона евро на поддержку реформ в Украине

Новости Бизнеса: Берлин выделил €82 миллиона на реформы в Украине.

Федеративная Республика Германия в понедельник решила выделить Украине 82 млн евро технической и финансовой помощи на реформы.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского: Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году. Сегодня в Киеве подписывается протокол! Спасибо, Германии", - отметил украинский дипломат.

Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 мая 2019 г.

Следует отметить, что на инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского в Киев в понедельник от Германии приехал бывший президент ФРГ Кристиан Вульфф.