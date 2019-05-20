У Меркель рассказали, почему на инаугурации не было членов действующего правительства

Новости мира: Германия пообещала поддержку Зеленскому в проведении реформ и отреагировала на его решение о роспуске Рады.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Германия также и в будущем активно поддерживать Украину на пути к реформам и ее праве на суверенитет и территориальную целостность", - привела слова канцлера пресс-секретарь немецкого правительства Мартина Фитц.

Также пресс-секретарь правительства назвала "на первый взгляд логичным" решение Зеленского о роспуске Верховной Рады и объявление досрочных выборов.

Кроме того, поддержку Зеленскому выразила представитель в Восточном комитете немецкой экономики Уте Кохловски-Каджая. "Мы надеемся, что Зеленский сможет превратить огромный кредит доверия от населения в высокий темп проведения реформ и успешное преодоление коррупции и бюрократии", - сказала она.

На церемонию инаугурации от Германии прибыл бывший президент страны Кристиан Вульф. То, что на ней не присутствовали члены действующего правительства, в МИД Германии объяснили тем, что дата присяги украинским президентом была утверждена за короткий промежуток времени до события.