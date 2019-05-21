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Украина расширила условия Соглашения о свободной торговле с Грузией

Украина расширила условия Соглашения о свободной торговле с Грузией
15:08 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Украина и Грузия внесли общие изменения в Соглашения об свободной торговле между странами.

Украина и Грузия подписали протокол, которым внесли изменения в Соглашение между правительствами стран о свободной торговле.

Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Изменения в соглашение 21 мая подписали первый вице-премьер-министр Степан Кубив и министр экономики Грузию Нателла Турнаво.

Подписанные изменения позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции.

Как известно, с 1 января 2019 года Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС.

Конвенция Пан-Евро-Мед - это инструмент, разработанный Европейским Союзом для сотрудничества со своими торговыми партнерами, а также этих стран между собой. Участие Украины в Конвенции позволяет расширить присутствие наших товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

"Изменения к Соглашению о свободной торговле с Грузией позволят создать нам первый действующий треугольник диагональной кумуляции ЕС-Украина-Грузия.

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На практике это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию, с украинскими сертификатами происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины", - отметил Кубив.

Изменения в Соглашение о свободной торговле вступят в силу после ратификации парламентами обеих стран.

Режим свободной торговли между Украиной и Грузией действует с 1996 года.

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Украина, Грузия, ЗСТ, Минэкономразвития, Степан Кубив.
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