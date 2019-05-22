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Нефть снова дешевеет из-за роста запасов в США

Нефть снова дешевеет из-за роста запасов в США
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Цены на нефть упали в среду после того, как отраслевые данные показали рост запасов сырой нефти в США, а Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынках.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в среду из-за опасений инвесторов, что торговый конфликт США и Китая приведет к замедлению роста мировой экономики.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск подешевели на $0,44 (0,61%) - до $71,74 за баррель. На торгах во вторник их цена выросла на $0,21 (0,29%) и составляла на закрытие $72,18 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,55 (0,87%) - до $62,58 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,06 (0,13%), до $63,13 за баррель.

Во вторник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2% с 3,3% из-за эскалации торговых конфликтов.

ОЭСР ждет роста экономики США в 2019 году на 2,8% и в 2020 году на 2,3% против прежде предполагавшихся 2,6% и 2,2%. В Китае по-прежнему ожидается подъем экономики соответственно на 6,2% и на 6%.

"Прогнозы ОЭСР и других организаций предусматривают ослабление спроса на нефть, однако ожидается, что ОПЕК будет контролировать поставки, - говорит старший стратег Mizuho Securities Мийоко Накасима. - Это означает, что у нефтяного рынка есть небольшой потенциал к росту, но цены останутся в относительно стабильном диапазоне".

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Кроме того, по данным СМИ, накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут опубликованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение нефтяных резервов на 1,7 млн баррелей.

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Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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