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Польша потребовала компенсацию от России за грязную нефть

Польша потребовала компенсацию от России за грязную нефть
16:27 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Польша требует от России чистой нефти и компенсации потерь.

Варшава призвала Москву немедленно очистить систему нефтепровода "Дружба" от грязной нефти, компенсировать потери и возобновить поставки на польские нефтеперерабатывающие заводы чистой нефти.

Об этом говорится в заявлении министерства энергии Польши.

"В свете отсутствия реакции российских поставщиков нефти на обращение польских нефтеперерабатывающих заводов о предоставлении надежного графика устранения российской стороной загрязненной нефти по всему нефтепроводу, а также компенсации потерь за полученную загрязненную нефть, министр энергии Кшиштоф Тхужевский 21 мая обратился к своему российскому коллеге - министру энергетики России Александру Новаку с предложением предпринять немедленные шаги, цель которых скорейшее возобновление проходимости системы и поставка чистой нефти", - говорится заявлении министерства энергии РП.

Как отмечается, министерство продолжает мониторить ситуацию, касающуюся поставок нефти на польские нефтеперерабатывающие заводы и потребностей рынка топлива Польши.

По информации топливно-энергетического сектора РП, переработка нефтепродуктов на польских нефтеперерабатывающих предприятиях осуществляется без задержек благодаря поставкам нефти в Польшу через местный нафтопорт, а также благодаря использованию обязательных запасов страны.

Как отмечается, министр энергии Польши в вопросе поставок нефти на польский рынок тесно сотрудничает с энергетическими компаниями страны, Еврокомиссией и международным энергетическим агентством, которое позволяет координировать свои действия и принимать быстрые решения.

"Благодаря вышеупомянутым действиям нет угрозы поставкам топлива на внутренний рынок", - говорится в сообщении министерства энергии РП.

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Как сообщалось, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о 10-25-кратном превышении допустимых показателей содержания органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба". Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье дошло до европейских и украинских НПЗ.

АО "Укртранснафта" поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).

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Все по теме:

Польша, Россия, Нефть, Нефтепровод "Дружба".
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