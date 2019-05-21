Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Качиньский: Войска США в Польше являются сигналом для России

Качиньский: Войска США в Польше являются сигналом для России
11:33 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: По словам Качиньского, в Польше Россия всегда “очень эффективно” использовала свою агентуру, которая может действовать под разными флагами.

Расположение американских войск на постоянной основе в Польше будет сигналом для Кремля, что возможные попытки нарушить границу страны дорого ему обойдутся.

Об этом в интервью изданию Gazeta Polska заявил лидер правящей в Польше партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский.

“Постоянное присутствие армии США в нашей стране означает рост уровня нашей безопасности. Это четкий сигнал для России, что нарушение нашей границы очень дорого обошлось бы для нее, чрезвычайно дорого”, - заявил Качиньский.

Качинский отметил, что в истории Польши “люди Москвы” довольно часто выступали в разных образах, в том числе и лиц, защищавших польские традиции, свободу и независимость.

Лидер PiS подчеркнул, что он об этом говорил еще в начале 90-х годов, а сейчас этот тезис есть даже “еще более актуальной”.

Как известно, против присутствия американских войск в Польше выступает антисистемная радикальная группировка “Конфедерация Корвин Браун Лирой Националисты”, которое также имеет в своем арсенале антиеврейские, антиевропейские и антиукраинские лозунги. Многие члены этого движения имеют откровенно пророссийские взгляды, посещают Россию, в том числе и оккупированный Крым.

Польша ведет активные переговоры с США о размещении на территории страны американских войск на постоянной основе. Как отмечают представители польской власти, переговоры находятся на последней фазе и вскоре ожидается их положительное завершение.

В парламенте Латвии хотят запретить носить георгиевские ленточки

На 12 июня планируется встреча в Вашингтоне президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды.

Сейчас в рамках передовой присутствия на ротационной основе в Польше дислоцируются подразделения вооруженных сил США численностью свыше 4,5 тыс. лиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Россия, Ярослав Качиньский, “Право и Справедливость”.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь