Новости мира: По словам Качиньского, в Польше Россия всегда “очень эффективно” использовала свою агентуру, которая может действовать под разными флагами.

Расположение американских войск на постоянной основе в Польше будет сигналом для Кремля, что возможные попытки нарушить границу страны дорого ему обойдутся.

Об этом в интервью изданию Gazeta Polska заявил лидер правящей в Польше партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский.

“Постоянное присутствие армии США в нашей стране означает рост уровня нашей безопасности. Это четкий сигнал для России, что нарушение нашей границы очень дорого обошлось бы для нее, чрезвычайно дорого”, - заявил Качиньский.

Качинский отметил, что в истории Польши “люди Москвы” довольно часто выступали в разных образах, в том числе и лиц, защищавших польские традиции, свободу и независимость.

Лидер PiS подчеркнул, что он об этом говорил еще в начале 90-х годов, а сейчас этот тезис есть даже “еще более актуальной”.

Как известно, против присутствия американских войск в Польше выступает антисистемная радикальная группировка “Конфедерация Корвин Браун Лирой Националисты”, которое также имеет в своем арсенале антиеврейские, антиевропейские и антиукраинские лозунги. Многие члены этого движения имеют откровенно пророссийские взгляды, посещают Россию, в том числе и оккупированный Крым.

Польша ведет активные переговоры с США о размещении на территории страны американских войск на постоянной основе. Как отмечают представители польской власти, переговоры находятся на последней фазе и вскоре ожидается их положительное завершение.

На 12 июня планируется встреча в Вашингтоне президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды.

Сейчас в рамках передовой присутствия на ротационной основе в Польше дислоцируются подразделения вооруженных сил США численностью свыше 4,5 тыс. лиц.