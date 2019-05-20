В парламенте Латвии хотят запретить носить георгиевские ленточки

Новости мира: В Латвии предлагают запретить георгиевские ленточки.

Латвийская партия VL-TB/LNNK подала в парламент поправки к закону, которые запрещают носить георгиевские ленточки на общественных мероприятиях - как символ русского неоимпериализма.

Об этом сообщает DELFI.

"Изначальное сентиментальное значение георгиевской ленточки оказалось в тени "чествования Российского империализма" и стала единым опознавательным знаком для тех, кто живет в информационном поле российской пропаганды. Также этот символ был опознавательным знаком террористических и бандитских группировок во время оккупации Крымского полуострова", - указывают в партии.

В VL-TB/LNNK считают, что георгиевская ленточка стала символом новой тоталитарной идеологии России, в которой Латвия является "несостоявшимся государством" без прав на существование и определения своей судьбы.

Отмечается, что схожий запрет Христианские демократы Литвы предлагали в Литве,.

В Украине запрет на ношение георгиевской ленты уже действует.