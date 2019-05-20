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СМИ: Крымским виноделам не хватает ресурсов

СМИ: Крымским виноделам не хватает ресурсов
16:27 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: ru.krymr.com

Новости Украины: Крымское виноделие страдает от российской оккупации, поскольку людям, занятым в этом деле, не хватает финансовых и материальных ресурсов на развитие бизнеса.

Как сообщает издание The Economist, в Крыму виноделы нуждаются в элементарных ресурсах для работы. Не хватает даже бутылок, чтобы разливать вино.

В издании сообщается, что после аннексии Крыма в 2014 году первое, что удалось национализировать России, это винодельни "Новый свет" и "Массандра". И Москва дала предприятиям субсидии. Но учитывая особенности российского рынка, продукция местных виноделов тяжело соперничает с популярностью пива и более крепких напитков среди граждан РФ.

Также проблемным стал вопрос о получении кредитов. На сегодняшний день полуостров обслуживают лишь два банка. Особенно тяжело приходиться мелким предпринимателям, пытающимся поднять виноделие в Крыму и сделать качественным продукт. Так, по словам местного жителя, отправлять на экспорт авторский продукт стало тяжелее. К тому же действие западных санкций делают практически невозможным процесс закупок вина в страны ЕС. Из-за комплексного давления цена на бутылку крымского вина поднялась на 15-20%, утверждает местный предприниматель.

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Каким бы абсурдным не была проблема недостачи стеклотары, но она есть и является не менее дискомфортной, чем российская бюрократия вокруг покупки и содержания имущества на полуострове. Так, в издании говориться, что после аннексии только два завода стали главными и единственными поставщиками бутылок на винодельни Крыма. Руководства одного из них недавно отменили действие контрактов, что произвело к дефициту стеклотары.

Ранее российский министр сельского хозяйства Крыма заявил. что площади крымских виноградников возросли с 250 га в 2014 году до 674 га в 2017 году. Его слова поддали сомнению на одном из проектов Радио Свобода, предоставив данные Госкомстата о сокращении посадки винограда на территории аннексированного полуострова.

"Согласно данным российского Минсельхоза Крыма, на поддержку крымского виноградарства в 2014-2017 годах выделили 787 миллионов рублей (примерно 16 миллионов долларов США). В нынешнем году сумма компенсаций запланирована в объеме 400 миллионов рублей (около 6 миллионов долларов по нынешнему курсу). При этом, согласно подсчетам, виноградари уже высадили две трети запланированного объема саженцев, но получили только треть от обещанных компенсаций", - говорилось в статье издания, опубликованном на сайте в сентябре прошлого года.

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Все по теме:

Россия, Крым, Вино, Кредит, Завод, РФ, Предприятия, Новый Свет, Виноделы, Тара, Издание, Аннексия, Массандра.
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