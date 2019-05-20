Гослесагентство намерено объявить чрезвычайную ситуацию на Житомирщине

Новости Украины: Государственное лесное агентство Украины планирует обратиться в органы власти для объявления чрезвычайной ситуации в Житомирской области.

Государственное лесное агентство Украины обратится в органы власти об объявлении чрезвычайной ситуации на Житомирщине в результате урагана, который уничтожил более 100 гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Гослесагентство обратится в соответствующие органы по принятию решения об объявлении чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях. Специалисты оценивают ущерб, который нанес ураган лесному хозяйству, однако теперь первоочередная задача – ликвидация последствий стихийного явления", - сказал заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь во время поездки на Житомирщину.

Напомним, на Житомирщине ураган повредил более 100 гектаров леса, что может стать причиной объявления чрезвычайной ситуации местного уровня. В Городницком и Новоград-Волынском лесхозах стихия уничтожила разновозрастные лиственные и хвойные насаждения, а также теплицы, где выращивают саженцы деревьев.

Как сообщалось, в результате непогоды на Житомирщине без света остались 74 населенных пункта. С 16 на 17 мая 2019 сложные погодные условия, которые сопровождались активными грозами, шквальным ветром, ливнями, привели к повреждению электрических сетей.