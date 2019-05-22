Правительство выделит 32 миллиона на аудит Укроборонпрома

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины выделит 32 млн гривень для Укроборонпрома на проведение глубокого финансового аудита своей деятельности.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 22 мая, заявил, что правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект относительно прозрачной работы Укроборонпрома.

Правительство выделит на возвратной основе 32 млн грн для Укроборонпрома на проведение глубокого финансового аудита своей деятельности. Премьер-министр Украины напомнил, что на прошлом заседании правительства обсуждалась военная тематика и закупки в этой сфере.

Ранее сообщалось, что 16 марта Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО от 6 марта "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором говорится об аудите Укроборонпрома. Порошенко объявил о проведении аудита госконцерна "Укроборонпром" с привлечением международных экспертов после того, как было обнародовано журналистское расследование о коррупции в оборонной сфере.

Напомним, советник нового президента Украины Владимира Зеленского предлагает начать аудит использования средств, выделенных на производство новых вооружений для армии, в частности, для ВМС. Речь идет, в частности, о возможности использования специальных устройств - полиграфов - ради проведения таких проверок.