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Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным

Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным
17:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации.

Практическая реализация решения апелляционного суда об отмене национализации ПриватБанка приведет к отмене соответствующих решений Нацбанка и правительства и возврату банком 155 млрд грн, внесенных государством в капитал, описал возможный сценарий заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка - 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", – описал он возможный сценарий на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве в четверг.

Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - подчеркнул замглавы НБУ. Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.

Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривни и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску отменил решение о национализации ПриватБанка, а также решение Национального банка Украины (НБУ) о перечне связанных лиц финучреждения. Соответствующее решение суда было составлено 24 апреля, а получено ответчиками, по данным агентства, 2 мая. Источник, знакомый с ходом спора, указывал, что такие сроки позволяли подать апелляцию до 26 мая или даже позднее, и Нацбанк намерен был сделать это ближе к конечной дате. Собеседник агентства напомнил, что на 22 июля этого года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, и стремление быстрее рассмотреть дело о денационализации в Украине может быть выгодно бывшим собственникам банка.

Кабинет министров Украины 16 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева по иску Игоря Коломойского об отмене национализации ПриватБанка.

ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, Олег Чурий.
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