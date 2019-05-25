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Казахстан приостановил поставки сжиженного газа в Украину

Казахстан приостановил поставки сжиженного газа в Украину
04:51 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: kazakh-zerno.kz

Новости Бизнеса: Компания Казахстана "Тенгизшевройл" остановила поставки сжиженного газа в Украину.

Казахстанская компания "Тенгизшевройл" остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников в украинских компаниях-держателях TERM-контрактов "Тенгизшевройл" (ТШО). По их данным, казахстанский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

"Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", — говорит руководитель трейдерской компании из Киева. По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов.

"Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", — сказал он.

По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахстанских производителей.

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По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2018 г. ТШО поставил в Украину 208,3 тыс. т сжиженного газа, что составило 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 г. поставки составили 21,5 тыс. т (19%). Основные покупатели ресурса ТШО — WOG, "Надежда", Socar, GT Group, "Автотранс", "Авантаж", ОККО. Всего из Казахстана за 2018 г. импортировано 257 тыс. т СУГ (15% от общего объема рынка).

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Казахстан, Сжиженный газ, Поставка, Тенгизшевройл, Остановили.
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