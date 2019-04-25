ЕС выделяет более €120 миллионов на терминал сжиженного газа в Польше

Новости мира: На терминал сжиженного газа в Польше Еврокомиссия выделяет 128 миллионов евро.

Европейская комиссия решила выделить 128 миллионов евро на проект инфраструктурной перестройки терминала сжиженного газа в городе Свиноуйсьце на побережье Балтийского моря.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн, сообщает корреспондент Укринформа.

"Еврокомиссия сегодня одобрила подписание соглашения между правительством Польши и польской компанией LNG относительно продолжения терминала сжиженного газа на северо-востоке Польши до побережья Балтийского моря. ЕС выделяет на этот проект почти 128 миллионов евро из Европейского фонда регионального развития. Это единственная конструкция такого размера в Центральной, Восточной и СевНерной Европе", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что реализация проекта откроет польский рынок для новых поставщиков и внесет ощутимый вклад в диверсификацию и безопасность источников энергии.

По данным Еврокомиссии, вместе с проектом Baltic Pipe ("Балтийский трубопровод"), на строительство которого ЕС выделил на прошлой неделе 215 миллионов евро, новый терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце повысит энергетическую безопасность Польши. Как предполагается, благодаря Baltic Pipe уже с 2022 года на рынок страны будет поставляться газ из Северного моря, который будет поступать дальше, в частности в страны Балтии.