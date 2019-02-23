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Украина нарастит добычу сжиженного газа в 2020 году

Украина нарастит добычу сжиженного газа в 2020 году
14:00 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: В Украине в ближайшие годы появится новый источник производства сжиженного газа.

НАК «Нафтогаз Украины» одобрил проведение тендера на строительство на Хрестыщенском газовом месторождении в Харьковской области специальной установки по извлечению углеводородов, передает enkorr со ссылкой на источник в НАК «Нафтогазе».

Согласно информации издания, в конце февраля — начале марта ПАО «Укргаздобыча» по механизму тендера выберет генерального подрядчика. Кроме этого, уже готово техническо-экономическое обоснование запланированного проекта, впоследствии чего будет создан проект с дальнейшим монтажом оборудования и наладка его запуска.

Как сообщалось, в проекте предусмотрена добыча сжиженного углеводородного газа до 100 тыс. тонн в год, а производство начнется в 2020 году.

«Укргаздобыча» - крупнейший в Украине государственный добытчик природного газа и производитель сжиженного газа.

Ранее сообщалось, крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" возобновила работу двух скважин из бездействующего фонда благодаря применению технологии бурения боковых стволов.

По итогам 2018 года Владимир Гройсман обвинял "Укргазвыдобування" в провале правительственного плана до 2020г увеличить добычу газа.

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году увеличилась на 0,5% по сравнению с 2017 годом – до 20 млрд 897,7 млн куб. м. 

НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на критику премьер-министра Владимира Гройсмана о провале выполнения АО "Укргазвыдобування" (УГВ) программы по увеличению добычи газа до 20 млрд куб. м в 2020 году, призвал правительство и местные органы власти объединить усилия для увеличения украинской газодобычи.

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Все по теме:

Нафтогаз, Укргаздобыча, Добыча газа, Сжиженный газ, Укргазвыдобування.
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