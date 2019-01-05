"Укргазвыдобування" в 2018 году увеличило добычу газа

Новости Бизнеса: Крупная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за прошлый год увеличила добычу природного газа на 1,6% по сравнению с 2017 годом.

Крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании.

"По оперативным данным, добыча "Укргазвыдобування" за весь 2018 год составляет 15,496 млрд куб. м природного газа, что является рекордным показателем годовой добычи за последние 25 лет. За январь-декабрь 2018 было перекрыто естественное падение добычи в объеме около 950 млн куб. м и на 246 млн куб. м превышена годовая добыча прошлого года", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в декабре среднесуточная добыча компании составила 43,7 млн куб. м, что почти на 1,3 млн куб. м больше фактических показателей аналогичного периода 2017 года.

Отмечается, что компания в 2018 году увеличила количество операций по интенсификации добычи до 744. Также с начала года закончено бурение 97 скважин и введено в эксплуатацию 69 новых скважин. В то же время сообщается, что большинство месторождений компании, которые дают 95% газа, истощены на 87%.

Отметим, по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины". Как сообщалось, в целом по итогам 2018 года Украина нарастила добычу газа почти до 21 миллиарда кубов.