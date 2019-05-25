В Украине резко упали цены на молодой картофель

Новости Бизнеса: Цены на молодой картофель упали до самого низкого за 3 года уровня.

Предложение раннего картофеля в Украине продолжает увеличиваться, даже на рынке Западных регионов, где идут дожди.

Об этом сообщает информационный центр "Инфо-Шувар".

"Отечественная картошка сегодня стоит от 9 грн/кг до 17 грн/кг (0,31-0,58 EUR/кг), в зависимости от калибра клубней. Такая цена есть минимум на 30% ниже цен предыдущего года и на 15% ниже цен в конце мая 2017 года", - говорится в сообщении.

Импортная картошка представлена продукцией производителей Азербайджана и Франции по цене от 10 грн/кг до 20 грн/кг (0,34-0,68 EUR/кг), самым дешевым является азербайджанский картофель.

Продавцы "Шувара" отметили, что во второй половине мая спрос почти полностью сместился в сторону отечественной продукции, поэтому объемы импорта сокращаются.

В профильном инфоцентре отметили, что на этой неделе цены на "раннюю" и "старую" картошку почти сравнялись. Из-за падения урожайности и сокращения производственных площадей, цены на картофель урожая 2018 года весной 2019 года достигли беспрецедентно высоких показателей. Сегодня "старая" картошка на "Шуваре" стоит 8-9 грн/кг (0,27-0,31 ЕВРО/кг), год назад она была в 2 раза дешевле.