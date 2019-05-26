Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
В супермаркете Киева мужчина пытался задушить ребенка
В супермаркете Киева мужчина пытался задушить ребенка
Джеко переходит в Интер
Джеко переходит в Интер
Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии
Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии

В Украине снизился экспорт электроэнергии на 2,7%

В Украине снизился экспорт электроэнергии на 2,7%
04:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина уменьшила экспорт электроэнергии за 4 месяца на на 2,7%.

Украина в январе-апреле 2019 года уменьшила экспорт электроэнергии на 2,7% (на 59,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млрд 129,5 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 0,01% (на 0,1 млн кВт-ч) – до 1 млрд 420,8 млн кВт-ч. Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 18,6% (на 100,8 млн кВт-ч) – до 440,3 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 268,4 млн кВт-ч, что на 18,2% (на 41,4 млн кВт-ч) больше, чем в январе-апреле-2018. В Беларусь и Россию за четыре месяца 2018-го и 2019 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

Кроме того, Украина за четыре месяца текущего года импортировала из РФ и Беларуси 8,7 млн кВт-ч электроэнергии против 11,4 млн кВт-ч в январе-апреле-2018. Импорт учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение (перетоки).

В МЭРТ рассказали о росте украинского экспорта

Напоминаем, Украина в январе-апреле 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 21,6% (на $23,639 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $132,97 млн, в т.ч. в Венгрию поставлено – на $78,408 млн, Польшу – на $31,193 млн, Молдову – на $18,054 млн, другие страны – на $5,315 млн.

Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн, в 2017 - 5,2 млрд кВт-ч на $235,5 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 – 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Экспорт, Электроэнергия, Падение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
02 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
03 Зеленский поучаствовал в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации
04 Тилль Линдеманн посвятил песню "DIAMANT" Светлане Лободе (Видео)
05 Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ливии из плена освободили двух журналистов
В Ливии из плена освободили двух журналистов
В Литве состоится второй тур президентских выборов
В Литве состоится второй тур президентских выборов
В Украине снизился экспорт электроэнергии на 2,7%
В Украине снизился экспорт электроэнергии на 2,7%
Вся правда о жевательной резинке: небольшая порция интересных фактов
Вся правда о жевательной резинке: небольшая порция интересных фактов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь