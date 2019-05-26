В Украине снизился экспорт электроэнергии на 2,7%

Новости Бизнеса: Украина уменьшила экспорт электроэнергии за 4 месяца на на 2,7%.

Украина в январе-апреле 2019 года уменьшила экспорт электроэнергии на 2,7% (на 59,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млрд 129,5 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 0,01% (на 0,1 млн кВт-ч) – до 1 млрд 420,8 млн кВт-ч. Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 18,6% (на 100,8 млн кВт-ч) – до 440,3 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 268,4 млн кВт-ч, что на 18,2% (на 41,4 млн кВт-ч) больше, чем в январе-апреле-2018. В Беларусь и Россию за четыре месяца 2018-го и 2019 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

Кроме того, Украина за четыре месяца текущего года импортировала из РФ и Беларуси 8,7 млн кВт-ч электроэнергии против 11,4 млн кВт-ч в январе-апреле-2018. Импорт учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение (перетоки).

Напоминаем, Украина в январе-апреле 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 21,6% (на $23,639 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $132,97 млн, в т.ч. в Венгрию поставлено – на $78,408 млн, Польшу – на $31,193 млн, Молдову – на $18,054 млн, другие страны – на $5,315 млн.

Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн, в 2017 - 5,2 млрд кВт-ч на $235,5 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 – 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.