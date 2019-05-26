Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Страны Евросоюза продолжают выбирать Европарламент
Выборы в Европарламент: голосует 21 страна
Украинские моряки возвращаются с задержанного в Египте танкера
Украинские моряки возвращаются с задержанного в Египте танкера
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Смена имиджа: звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости
Звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости

Гройсман: Химическая индустрия является важной отраслью в экономике

Гройсман: Химическая индустрия является важной отраслью в экономике
11:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Химическая индустрия является важной отраслью отечественной промышленности, которая в значительной степени влияет на макроэкономические показатели, а химические предприятия часто является бюджетообразующими для ряда городов. От состояния дел в отрасли зависит благополучие тысяч украинских семей и ситуация в национальной экономике в целом", - говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в воскресенье утром.

Премьер-министр Украины отметил положительную динамику производства и рост конкурентоспособности отечественной химической продукции на европейском и мировом рынке.

В НБУ дали прогноз по инфляции в Украине

"Очень приятно отметить положительную динамику производства и рост конкурентоспособности отечественной химической продукции на европейском и мировом рынке. Понимая стратегическую важность отрасли, правительство осуществляет меры по повышению инвестиционной привлекательности химической индустрии Украины. Нашей стратегической целью является не только наращивание мощностей, но и благосостояние работников химической промышленности" отметил Гройсман.

Глава украинского правительства выразил благодарность "за сложную и квалифицированную работу, которая часто связана с опасными условиями производства".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экономика, Химическая промышленность, Владимир Гройсман, Химическая индустрия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
03 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
04 Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Перу произошло мощное землетрясение
В Перу произошло мощное землетрясение
Киев сегодня празднует День города
Киев сегодня празднует День города
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Шикарные ножки: 50-летняя Рене Зеллвегер в эффектной фотосессии
Шикарные ножки: 50-летняя Рене Зеллвегер в эффектной фотосессии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь