Гройсман рассказал, что думает о возможном дефолте в Украине

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что от возможного объявления дефолта в Украине, пострадают в первую очередь рядовые граждане Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, у себя на странице в Facebook рассказал, что думает о возможном оглашении дефолта в Украине.

По его словам, такая ситуация в первую очередь негативно скажется на населении Украины, а для украинцев кризисов и так хватает. Он призвал вспомнить 90-ые годы, когда произошел глобальный кризис.

Премьер-министр Украины отметил, что только разговоры о возможном дефолте не добавляют стабильности в стране. При этом, он отметил, что за последние 3 года, как он занимает должность премьер-министра Украины, его правительство не допустило никаких кризисов.

Поэтому, Гройсман подчеркнул, что на сегодняшний день, главным заданием государства является принятие всех мер для обслуживания долга и соответственно, сохранения репутации как страны, которая уважает и держит свои обязательства.

Напомним, в эфире телеканала в воскресенье, 26 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился, что на парламентские выборы идет самостоятельно со своей политической силой "Украинская стратегия", не объединяясь ни с кем. Относительно возможного объединения с партией пятого президента Украины Петра Порошенко он подчеркнул, что они разные.