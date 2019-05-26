Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные

Новости Украины: Глава правительства Владимир Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно, и это окончательное решение.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно со своей политической силой "Украинская стратегия", не объединяясь ни с кем.

"Для меня участие в выборах - это не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", – сказал Гройсман в интервью ICTV, показанном в воскресенье вечером.

"Он подчеркнул: "Я буду самостоятельно баллотироваться в парламент со своей политической силой, с командой людей, которых я считаю достаточно молодыми, энергичными, профессиональными".

Комментируя возможное объединение с политической силой Петра Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".

При этом он добавил: "Я считаю, что мы просто разные".