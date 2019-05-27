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Понедельник, 27.05.2019
В июле снизят цены на газ для населения
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В июле снизят цены на газ для населения

В июле снизят цены на газ для населения
14:00 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: "Нафтогаз Украины" в июле снизит оптовую цену на газ для населения на 8% до 5803 грн/тыс. кубометров.

Снизить цены на газ для промышленных потребителей почти на 8% в июне НАК "Нафтогаз Украины" сможет благодаря падению цен на газ на международном рынке.

Об этом глава НАК Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook.

Коболев подчеркнул, что согласно решению правительства, цена Нафтогаза для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце.

"Следовательно, в июле Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб (без НДС, транспортировки и распределения)", - подчеркнул он.

"Нафтогаз" предлагает промышленности более низкие цены на газ

Напомним, в июне 2019 НАК снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,9% (на 496 гривен) по сравнению с действующей в мае - до 5,803 тысяч гривен за 1000 кубометров с НДС.

Отмечалось, что такая цена актуальна для потребителей, которые закупают газ объемом более 50 тыс. Куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

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Газ, Нафтогаз Украины, Цены на газ, Андрей Коболев.
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