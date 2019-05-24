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"Нафтогаз" предлагает промышленности более низкие цены на газ

"Нафтогаз" предлагает промышленности более низкие цены на газ
16:40 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Промышленные потребители в июне могут закупать газ по сниженным ценам в сравнении с майскими.

Украинской промышленности в НАК “Нафтогазе” предлагают новые цены на газ на июнь 2019 года, которые ниже майских на 7,6-7,9%.

Об этом сообщается в прейскуранте “Нафтогаза” на официальном сайте.

Отмечается, что промышленным потребителям и другим субъектам хозяйствования предлагаются новые цены на природный газ, которые вступят в силу с 1 июня 2019 года. Дифференцированные в зависимости от объемов покупки и условий оплаты цены за газ будут установлены на уровне от 5800 до 6423 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку по ГТС).

В компании отметили, что установленные предложения цен на газ были снижены на 7,6-7,9% от показателей в мае.

В "Нафтогазе" заявили о риске срыва отопительного сезона

Ранее сообщалось, 1 октября 2015 года вступил в силу закон “О рынке природного газа”, который предусматривает поставку природного газа по свободно установленными ценами между покупателем и поставщиком газа, кроме списка случаев, предусмотренных этим законом.

Напоним, Кабинет министров Украины утвердил решение, согласно которому отделение газотранспортной системы (ГТС) будет реализовываться по модели ownership unbundling.

В организации подчеркнули, что OU-модель предусматривает подачу заявки на сертификацию оператора, подписание транзитного соглашения, получение имущества, необходимого для осуществления транспортирования газа МГУ и не требует дополнительных законодательных изменений.

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Газ, Промышленность, Нафтогаз, Цены на газ.
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