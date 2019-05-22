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Кабмин принял "долгожданное решение" по отделению ГТС

Кабмин принял "долгожданное решение" по отделению ГТС
16:56 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Правительство Украины утвердило решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling.

Кабинет министров Украины утвердил решение, согласно которому отделение газотранспортной системы (ГТС) будет реализовываться по модели ownership unbundling, сообщила пресс-служба "Магистральных газопроводов Украины".

Соответствующее решение о внесении изменений в правительственное постановление №496 было принято на заседании Кабмина в среду.

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка", – отмечено в пресс-релизе, опубликованном на сайте МГУ.

В организации подчеркнули, что OU-модель предусматривает подачу заявки на сертификацию оператора, подписание транзитного соглашения, получение имущества, необходимого для осуществления транспортирования газа МГУ и не требует дополнительных законодательных изменений.

Согласно заявлению компании, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать детальный план действий, а также скоординировать действия с Европейской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами.

"Прилагаем усилия для надлежащего выполнения данного решения с нашей стороны и надеемся на сотрудничество со всеми участниками процесса", – заявили в компании.

Перед заседанием Кабмина какие-либо проекты относительно анбандлинга отсутствовали в повестке дня, опубликованной на правительственном портале.

Всемирный банк поддерживает OU инициативу Гройсмана к "Нафтогазу"

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал НАК "Нафтогаз Украины" принять решения, необходимые для завершения процесса отделения газотранспортного бизнеса по модели OU. По его мнению, она является наиболее приемлемой и единственной, которая может быть реализована до конца 2019 года.

В свою очередь НАК является сторонником анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), обеспечивающей защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU не требует приватизации ГТС Украины.

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Правительство, ГТС, Нафтогаз, Кабмин, Ownership unbundling.
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