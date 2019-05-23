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В "Нафтогазе" заявили о риске срыва отопительного сезона

В "Нафтогазе" заявили о риске срыва отопительного сезона
16:07 Чт, 23 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" для выполнения плана закачки газа в ПХГ на следующий отопительный сезон должен привлечь $1 млрд.

"Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ) должен найти $1 млрд, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Нам, минимум, необходимо найти $1 млрд кредитных средств и без этого $1 млрд мы не сможем полностью выполнить план закачки", - сказал он в интервью каналу ICTV.

По его словам, разрешить проблему с дефицитом финансов у НАК под импорт и закачку газа, помимо привлечения компанией кредитных средств, может Кабинет министров Украины, который должен "Нафтогазу" порядка 140 млрд грн в качестве компенсации за возложение специальных обязательств (ПСО) по поставке газа.

А.Коболев напомнил, что действующее законодательство вменяет в обязанности Кабинету министров создание механизма и источника компенсации выполнения компанией специальных обязательств. "И если бы, хотя бы часть этого долга перед "Нафтогазом" была закрыта – это решило бы вопрос закачки", - отметил он.

Глава НАК вновь сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках – это выпуск евробондов.

"Это потребует составления с правительством какого-то понятного для инвесторов плана каким образом с "Нафтогаза" будут сняты эти спецобязанности в будущем, каким образом мы проведем анбандлинг, как это повлияет на финансовое положение компании", - резюмировал Коболев.

Как сообщалось, в начале апреля в "Нафтогазе" отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).

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Дефицит ожидается от покупки газа для его закачки в ПХГ (27,6 млрд грн), продления ПСО (20,9 млрд грн), снижения тарифов "Укртрансгаза" и небалансов (12,5 млрд грн), погашения внешних кредитов (12,4 млрд грн), внутренних кредитов (4,1 млрд грн), оплаты дивидендов (12,3 мдрд грн), установки счетчиков (2,7 млрд грн), других факторов (1,2 млрд грн).

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Газ, Нафтогаз, Отопительный сезон, ПХГ, Андрей Коболев.
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