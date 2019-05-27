Данилюк: Мы должны продолжать сотрудничество с МВФ

Новости Бизнеса: По словам Данилюка, сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР будет продолжено.

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком будет продолжено.

Об этом заявил экс-министр финансов Украины, один из экспертов команды Президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк в интервью "Обозревателю".

"Во-первых, мы должны продолжать сотрудничество (с МВФ - ред.). В этом есть на самом деле потребность, потому что много изменений, которые были начаты, они не были реализованы. Экономика уже растет столько-то кварталов подряд, но мы понимаем, что ситуация еще нестабильна. Любые серьезные изменения на внешних рынках скажутся моментально ... Поэтому сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация со Всемирным банком, и с Европейским банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Это наши партнеры, они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на изменения", - подчеркнул Данилюк.

Он высказал мнение, что международные финансовые организации должны поддержать Украину, поскольку у государства "есть финансовая необходимость". "Например, только деньги на инфраструктуру, мы говорим о миллиардах долларов, десятках миллиардов... Вот почему мы говорим о модернизации инфраструктуры. И поэтому нам нужна финансовая помощь. Но надо сначала понимать, чего мы хотим, и получать финансовую поддержку от того, где мы сами не можем справиться. Это важно", - сказал Данилюк.

Он также отметил, что МВФ ожидает возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение в законодательное поле. "Если ВР не будет принимать меры, то от этого будут страдать все. Поэтому это непростой процесс. И здесь надо находить нам общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этой какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств, так как это вопрос доверия", - подчеркнул экс-министр.