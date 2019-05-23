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МВФ готовится работать с новым Кабмином и ведет переговоры со старым

МВФ готовится работать с новым Кабмином и ведет переговоры со старым
18:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: МВФ готов к сотрудничеству с Украиной после назначения нового правительства.

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве.

С таким заявлением выступил в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает корреспондент.

"Миссия (Фонда – ред.) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики", - подчеркнул Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после (внеочередных парламентских – ред.) выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - отметил Райс.

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Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, представляет ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решение о роспуске Верховной Рады Украины и отставки правительства.

"Мы не комментируем политические изменения в какой-либо стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины", - отметил Райс. В связи с этим он вновь подчеркнул, что МВФ будет готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, отметив, что "МВФ тесно сотрудничал с Украиной на протяжении последних лет".

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард общалась с Владимиром Зеленским, когда поздравляла его с победой на выборах. "Она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов помочь", - отметил представитель Фонда.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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Верховная Рада, МВФ, Джерри Райс.
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