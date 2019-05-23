Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ

Новости Украины: По словам министра, Роспуск Рады может повлиять на сотрудничество с МВФ.

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады может повлиять на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко во время Форума Реанимационного пакета реформ 22 мая в Киеве, передает "Радио Свобода".

Он уточнил при этом, что миссия МВФ все ещё работает в Украине.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что миссия будет находиться в Украине две недели и будет оценивать выполнение текущей программы сотрудничества с фондом.

Утром 22 мая СМИ писали, что миссия МВФ возвращается в Вашингтон в связи с решением распустить парламент и через определенные кадровые назначения в Администрации президента.

В пресс-службе МВФ Радио Свобода заверили, что эксперты Международного валютного фонда "продолжают встречи с представителями власти Украины".

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский планирует встретиться с представителями Международного валютного фонда на следующей неделе.