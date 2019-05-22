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Правительство привело к закону порядок начисления пенсий военным

Правительство привело к закону порядок начисления пенсий военным
20:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Правительство Украины пересмотрело начисления пенсий силовикам и военным на Донбассе

Кабинет министров привел в соответствие с нормами действующего законодательства порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежного довольствия военнослужащим силовых структур.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 г. № 393", принято на заседании правительства в среду, сообщает Минсоцполитики .

Согласно принятому постановлению порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежного довольствия лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским, а также членам их семей приведены в соответствие с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Некоторым категориям работников соцзащиты поднимут выплаты

В частности, принятым нормативно-правовым актом обеспечивается право на зачисление в выслугу лет в льготном исчислении (один месяц за три месяца) времени прохождения службы, в течение которого лицо принимало участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Кроме того, порядок исчисления выслуги лет дополнен новой силовой структурой - Службой судебной охраны.

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Правительство, Кабмин, Минсоцполитики, Военные, Пенсии, ВСУ.
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