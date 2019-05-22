Некоторым категориям работников соцзащиты поднимут выплаты

Новости Украины: В Кабинете Министров Украины приняли постановление о поднятии выплат некоторым категориям соцработников.

Сегодня, 22 мая, в Кабмине приняли постановление "О внесении изменений в пункт 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2010 года №875".

Согласной документу, изначально предусматривалась надбавка предусматривалась таких категориям соцработников, как специалисты с базовым и неполным высшим образованием, младшим медсестрам по присмотру за больными, которые работают в интернатах для престарелых и людей с инвалидностью, гериатрических пансионатах для ветеранов войны и труда, детских домах-интернатах и психоневрологических интернатах.

До принятия изменений к постановлению данные категории социальных работников получали дополнительно 15% надбавки от оклада. Теперь им предусмотрена надбавка в размере до 50%, но не меньше 15%.

Ранее сообщалось, что в проект бюджета на 2019 год был заложен уровень минимальной заработной платы в объеме 4 тысячи 173 гривен.