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Некоторым категориям работников соцзащиты поднимут выплаты

Некоторым категориям работников соцзащиты поднимут выплаты
13:59 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости Украины: В Кабинете Министров Украины приняли постановление о поднятии выплат некоторым категориям соцработников.

Сегодня, 22 мая, в Кабмине приняли постановление "О внесении изменений в пункт 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2010 года №875".

Согласной документу, изначально предусматривалась надбавка предусматривалась таких категориям соцработников, как специалисты с базовым и неполным высшим образованием, младшим медсестрам по присмотру за больными, которые работают в интернатах для престарелых и людей с инвалидностью, гериатрических пансионатах для ветеранов войны и труда, детских домах-интернатах и психоневрологических интернатах.

До принятия изменений к постановлению данные категории социальных работников получали дополнительно 15% надбавки от оклада. Теперь им предусмотрена надбавка в размере до 50%, но не меньше 15%.

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Врачи, Кабмин, Минсоцполитики, Медсестра, Интернат, Соцработники, Постановление, Категория, Социальная сфера, Изменение, Надбавка.
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