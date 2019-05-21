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Эксперты МВФ начали свою работу в Украине

Эксперты МВФ начали свою работу в Украине
09:48 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: 21 мая в Украине начинает свою работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ.

"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в украинском представительстве МВФ во вторник утром.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сказывал, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

По мнению экспертов, работа миссии и вероятность принятия ею позитивного решения могут столкнуться с дополнительными трудностями в связи с тем, что накануне вступивший в полномочия президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству уйти в отставку. После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своей отставке с 22 мая.

Украина и МВФ могут договориться о новой программе

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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МВФ, Миссия МВФ, Транш МВФ, Эксперты МВФ.
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