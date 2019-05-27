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Рева на встрече с представителями МВФ: Угроз экономической стабильности в Украине нет

Рева на встрече с представителями МВФ: Угроз экономической стабильности в Украине нет
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Рева заверил МВФ, что отставка правительства не угрожает экономике.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева провел рабочую встречу с представителями миссии Европейского департамента Международного валютного фонда и ее главой в Украине Роном ван Роденом.

В совещании приняли участие также представители двух министерств: социальной политики и финансов, сообщает Правительственный портал.

Основными обсуждаемыми вопросами стали: программа жилищных субсидий и результаты завершения отопительного сезона 2018-2019 годов; предварительные итоги пенсионной реформы и среднесрочная бюджетная перспектива.

В то же время на встрече подчеркивалось, что на повестке дня миссии МВФ и политическая ситуация в Украине. Имеется в виду досрочная отставка правительства, что может восприниматься финансовыми донорами Украины как фактор экономической и социальной дестабилизации.

"Угроз экономической стабильности в Украине нет, — заявил Рева. – Несмотря на избирательную кампанию, правительство намерено обеспечить стабильность на переходный период... Наша политика и впредь, весь этот переходный период, будет прогнозируемой. Более того, скажу, что сейчас звучит много разных радикальных заявлений, в которых я просил бы относиться как к остаточным явлениям избирательной гонки".

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Рева поблагодарил миссию МВФ за работу, которую она проводит, чтобы в Украине начались реформы. А также за то, что специалисты международного донора поняли специфику Украины. По словам министра, Европейский департамент Международного валютного фонда, возглавляемый господином Роном ван Роденом, сумел стимулировать многих людей к изменениям.

Глава миссии сказал, что МВФ искренне желает, чтобы Украина развивалась как цивилизованное европейское государство и будет всячески поддерживать эти стремления украинского народа. Также он отметил, что в Украине в последние годы удалось провести хорошие реформы, в частности пенсионную, и программы субсидирования.

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МВФ, Кабмин, Андрей Рева, Рон ван Роден.
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