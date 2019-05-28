Названы самые успешные по соцразвитию области Украины

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14:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: В Минрегионе составили рейтинг областей по социально-экономическому развитию.

Эксперты Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины обнародовали результаты мониторинга развития регионов в 2018 году, передает пресс-служба министерства.

Наиболее высокие показатели развития демонстрируют г. Киев, Харьковская, Ровенская, Винницкая и Днепропетровская области.

Среди аутсайдеров по социально-экономическому развитию называются Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области.

Оценивание социально-экономического развития регионов было основано в 2015 году. Рейтинг основывается на статистических данных областей Украины, по которым ежеквартально выставляются оценки. Всего таких показателей 64 в 12 направлениях ежегодно и 27 показателей в 6 направления ежеквартально.

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Эта оценка является определяющей в системе мониторинга реализации государственной региональной политики и позволяет узнать динамику изменений в регионах. Данные рейтинга являются индикатором, насколько эффективно действует центральная и местная власть.

Ознакомиться с полными данным отчета Минрегиона можно по ссылке.

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Экономика, Развитие, Минрегион, Регионы, Минрегионразвития, Местная власть.
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