Названы самые успешные по соцразвитию области Украины

Эксперты Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины обнародовали результаты мониторинга развития регионов в 2018 году, передает пресс-служба министерства.
Наиболее высокие показатели развития демонстрируют г. Киев, Харьковская, Ровенская, Винницкая и Днепропетровская области.
Среди аутсайдеров по социально-экономическому развитию называются Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области.
Оценивание социально-экономического развития регионов было основано в 2015 году. Рейтинг основывается на статистических данных областей Украины, по которым ежеквартально выставляются оценки. Всего таких показателей 64 в 12 направлениях ежегодно и 27 показателей в 6 направления ежеквартально.
Эта оценка является определяющей в системе мониторинга реализации государственной региональной политики и позволяет узнать динамику изменений в регионах. Данные рейтинга являются индикатором, насколько эффективно действует центральная и местная власть.
Ознакомиться с полными данным отчета Минрегиона можно по ссылке.