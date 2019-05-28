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В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины

В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Рост ВВП Украины в 2019 года составит 2,7% вместо ранее прогнозируемых 2,9%.

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) до 7,6% с 9,8%.

Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) во вторник.

Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,0% и 3,5% при замедлении роста потребительских цен соответственно до 6% и 5%.

В декабре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП страны в этом году на 2,9% при инфляции 8%, в 2020-м – на 3,1% при инфляции 6,9%, в 2021-м – на 3,9% при инфляции 5,4%.

Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов

Ранее сообщалось, что ЕБРР в начале мая ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5%.

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Инфляция, ВВП, МЭРТ, Экономика Украины.
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