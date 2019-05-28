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Вторник, 28.05.2019
Миссия МВФ на встрече с Зеленским подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству
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Миссия МВФ на встрече с Зеленским подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству

Миссия МВФ на встрече с Зеленским подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству
20:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о готовности после парламентских выборов и формирования Кабинета министров прибыть в Украину для продолжения переговоров, сообщил руководитель миссии в Украине Рон ван Роден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - цитирует ван Родена пресс-служба главы Украинского государства.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада после перевыборов обеспечит основу для получения следующего транша фонда.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", - подчеркнул Зеленский на встрече с миссией во главе с Роном ван Роденом.

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Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, на встрече с миссией МВФ также были глава Национального банка Украины Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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МВФ, Владимир Зеленский, Рон ван Роден.
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