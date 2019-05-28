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Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан

Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Данилюк, отвечая на вопрос о "дефолте", подчеркнул, что есть позиция отдельных бизнесменов, а есть позиция государства.

Секретарь СНБО Александр Данилюк отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский при принятии решений руководствуется не советами отдельных бизнесменов, а интересами страны.

"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.

Данилюк назначен секретарем СНБО

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины. "По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины", - сказал Коломойский.

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Дефолт, Александр Данилюк, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
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