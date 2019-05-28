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Данилюк назначен секретарем СНБО

Данилюк назначен секретарем СНБО
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Указом президента Украины, экс-глава Минфина Данилюк назначено секретарем СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте главы государства во вторник.

Данилюк – советник в команде Зеленского.

С 17 июля 2014 года - постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года - заместитель главы администрации президента Порошенко.

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В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины.

7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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СНБО, Александр Данилюк, Владимир Зеленский.
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