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Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
16:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Зеленский постановил вернуть Саакашвили гражданство в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 9, 22 Закона Украины "О гражданстве Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили. 

Об этом говорится в  указе №329/2019, размещенном на сайте Администрации Президента. 

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчука А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положение, которое касается потери Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в сообщении. 

Саакашвили  в свою очередь поблагодарил Зеленского за то, что тот вернул ему гражданство Украины.

" Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник, вскоре после размещения на сайте президента указа о возвращении ему гражданства.

Напомним, 22 мая адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

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12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство"

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Указ, Гражданство, Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили.
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