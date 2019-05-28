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Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литвы

Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литвы
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Зеленский поздравил Гитанаса Науседу с победой на выборах президента Литвы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент пожелал Науседе успехов в развитии литовского государства.

Он также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.

Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, была подтверждена обоюдная настроенность на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

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Как сообщает Delfi, по данным из всех 1972 избирательных участков на выборах президента в Литве лидирует политик и экономист Науседа (876 749 голосов избирателей, или 65,86%), за экс-министра финансов Ингриду Шимоните проголосовали 437 399 избирателей, или почти 32,86%.

Как сообщалось ранее, второй тур выборов главы государства состоялся в Литве 26 мая.

В целом за пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов.

Глава государства избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд.

С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

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Литва, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа.
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