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Соболев призвал Зеленского инициировать отставку Луценко

Соболев призвал Зеленского инициировать отставку Луценко
14:09 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заместитель главы фракции "Самопомич" Егор Соболев призвал президента Украины Владимира Зеленского инициировать отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Заместитель главы фракции "Самопомич" Егор Соболев у себя на странице в "Facebook" обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому о начале процесса отставки Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Соболев напомнил о продолжении процедуры сбора подписей народных депутатов относительно выражения недоверия Юрию Луценко, что является "конституционным основанием для его отставки".

На данный момент, по словам заместителя главы фракции "Самопомич", удалось собрать пока 61 подпись из необходимых 150. 

Кроме того, Соболев напомнил, что согласно Конституции Украины, президент Украины Владимир Зеленский вправе сам уволить генерального прокурора Украины Юрия Луценко, если Верховная Рада даст согласие на это.  В связи с этим, Соболев попросил нового руководителя государства внести в парламент представление для получения согласия на такое увольнение.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко, которого призывал к отставке Владимир Зеленский, не собирается покидать свою должность, поскольку закон не предусматривает полномочий президента о его увольнении. Луценко добавил, что президент по закону не имеет полномчий об отправке генпрокурора в отставку, ведь для этого необходимо недоверие парламента или его заявление об увольнении.

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Юрий Луценко, Отставка, Егор Соболев, Владимир Зеленский.
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