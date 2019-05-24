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Зеленский не имеет полномочий: Луценко не уйдет с должности

Зеленский не имеет полномочий: Луценко не уйдет с должности
15:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Генпрокурор Луценко ответил на требования Зеленского сложить полномочия.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, которого призывал к отставке Владимир Зеленский, не собирается покидать свою должность, поскольку закон не предусматривает полномочий президента о его увольнении. Об этом Луценко рассказал “Лига.нет”.

По словам генпрокурора, он не прогибался и не собирается прогибаться, чтобы остаться на должности генпрокурора. Кроме этого Луценко добавил, что президент по закону не имеет полномчий об отправке генпрокурора в отставку, ведь для этого необходимо недоверие парламента или его заявление об увольнении.

Генпрокурор напомнил, что после инаугурации Зеленского в отставку подали люди из патронажной службы президента, а также другие лица по квоте президента: глава МИД Украины, начальник Генштаба и секретарь СНБО, но для генпрокурора или директора НАБУ прописаны другие порядки назначения и отставки с должностей.

Луценко подчеркнул, что сегодняшняя прокуратура отличается от образца трехлетней давности, добавив, что он является эффективным генпрокурором.

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Он напомнил, что было достигнуто 2876 приговоров для коррупционеров категории “Б”: от главы сельсовета до заместителя губернатора. В связи с этим было возвращено 125 млрд бюджетных средств и 240 тыс. га земли, которые были украдены у населения.

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Генпрокурор однажды собирается в отставку, однако не через ультиматумы президента или других лиц. По словам Луценко, передача полномочий должна пройти законным путем, поскольку революционные потрясения негативно влияют на открытые уголовные дела и начатые процессы.

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Юрий Луценко, ГПУ, Генпрокуратура.
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