Луценко похвастался успехами и раскритиковал работу НАБУ

Новости Украины: Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отчитался за результаты работы ведомства и раскритиковал работу САП и НАБУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко записал видеообращение в Facebook, в котором отреагировал на разговоры о необходимости заменить руководителей правоохранительных органов.

В частности, Луценко уверяет, что Генпрокуратура вместе с коллегами успешно ведет борьбу с коррупцией "категории Б", в то время как САП и НАБУ провалили борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.

В видео он заявил, что хотел бы, чтобы сразу стало ясно, кто работал, а кто срывал поставленные законом задачи. Генпрокурор отметил, что согласно закону, в Украине фактически существуют две правоохранительные структуры, которые должны противодействовать коррупции.

Луценко заявил, что генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками национальной полиции Украины, фискальной службы, Службы безопасности Украины и новосозданного Государственного бюро расследований должны противодействовать коррупции категории "Б". Например, в категорию "Б" относятся коррупция от главы сельсовета до заместителя губернатора, при условии, если они не украли больше миллиона гривень.

В то же время, в категорию "А" относится другая группа правоохранительных органов. Категория "А" - это противодействие коррупции губернатора, депутата Верховной Рады, министров, вице-премьеров, премьер-министров, высших должностных лиц государств.

Луценко заявил, что глава НАБУ должен ответить за провал борьбы с высокопоставленной коррупцией первым, так как его ведомство показывает нулевой результат.

Напомним, дела НАБУ и САП должен рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины, который формируется в соответствии с судебной реформой 2016 года. Однако, Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде лишь 7 июня прошлого года, а президент подписал его 11 июня.