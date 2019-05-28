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Глава НБУ: Сотрудничество с МВФ – это залог продолжения структурных реформ

Глава НБУ: Сотрудничество с МВФ – это залог продолжения структурных реформ
20:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Глава НБУ заявляет, что международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий на встрече с миссией Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что международных резервов Украины пока достаточно для выполнения суверенных обязательств страны, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения структурных реформ.

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, на встрече президента Владимира Зеленского с миссией МВФ Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

"До конца текущего года наша страна должна заплатить более 5 млрд долл. по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 млрд долл., и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ – это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможно долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - сказал глава НБУ.

Миссия МВФ на встрече с Зеленским подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству

В свою очередь министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая также присутствовала на встрече, отметила, что "своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга – залог доверия иностранных инвесторов к Украине, основа репутации государства на международной арене".

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МВФ, Госдолг, Владимир Зеленский, Яков Смолий.
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