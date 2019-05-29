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В Украине резко выросла задолженность по зарплатам

В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
10:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 мая 2019 года составила 2463,3 млн грн, что на 152,1 млн грн больше, чем месяцем ранее.

На начало мая общая сумма задолженности по выплате заработной платы украинцам составила 2,615 млрд грн, за месяц увеличившись на 6,2%. Об этом сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

При этом задолженность по зарплате работникам экономически активных предприятий составила 1,416 млрд грн, за месяц увеличившись на 10,6%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщалось, средняя номинальная зарплата украинцев в апреле достигла 10 269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. Реальная зарплата за это время выросла на 11,2%.

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Все по теме:

Зарплата, ВВП, Госстат, Экономика Украины.
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